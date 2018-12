XETRA-Aktienkurs alstria office REIT-Aktie:

Kurzprofil alstria office REIT-AG:



Die alstria office REIT-AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX) ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Das Unternehmen verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Zum 30. Juni 2015 umfasste das Portfolio von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 873.000 qm und einem Wert von rund EUR 1,7 Mrd. alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige Immobilienwerte. (06.12.2018/ac/a/d)



Die alstria office REIT AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX) ist als Immobilienmanager tätig und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Europäische Zentralbank (EZB) hinke mit ihrer Geldpolitik der US-amerikanischen um etwa vier Jahre hinterher. Vor Herbst 2019 sei keine Anhebung der Leitzinsen in Sicht. Und selbst dann dürfte es noch Jahre dauern, bis die Zinsen wieder ein Normalmaß erreichen würden. Für die Immobilienbranche würden die Rahmenbedingungen aufgrund der günstigen Finanzierungsmöglichkeiten damit äußerst positiv bleiben.Einer der Profiteure sei alstria office REIT. Das Portfolio umfasse 117 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,6 Mio. Quadratmetern und einem Gesamtportfoliowert von rund 3,5 Mrd. Euro. In den ersten neun Monaten habe alstria office REIT die Mieterlöse um knapp ein Prozent auf 144,9 Mio. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (FFO) nach Minderheitsanteilen sei um rund drei Prozent auf 88,6 Mio. Euro gestiegen. alstria office habe mit dem Ergebnis die Erwartungen der Experten leicht übertroffen und zudem die im Sommer leicht erhöhte Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Demnach solle der Umsatz 190 Mio. Euro erreichen. Beim FFO würden 113 Mio. Euro erwartet.