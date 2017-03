XETRA-Aktienkurs alstria office REIT-Aktie:

11,285 EUR -0,40% (30.03.2017, 14:07)



Tradegate-Aktienkurs alstria office REIT-Aktie:

11,30 EUR -0,35% (30.03.2017, 14:05)



ISIN alstria office REIT-Aktie:

DE000A0LD2U1



WKN alstria office REIT-Aktie:

A0LD2U



Ticker-Symbol alstria office REIT-Aktie:

AOX



Kurzprofil alstria office REIT-AG:



Die alstria office REIT-AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX) ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 108 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,5 Mio. qm und einem Gesamtportfoliowert von EUR 3,0 Mrd. (30.03.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - alstria office REIT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach Geschäftsjahreszahlen 2016 an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Immobilienunternehmens alstria office REIT-AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX) fest.Dank der Akquisition der DO Deutsche Office AG seien die Umsatzerlöse sowie das operative Ergebnis (FFO) erheblich gestiegen. Trotz des geplanten Rückgangs wegen der vollzogenen Immobilienverkäufe behalte der FFO seinen langfristigen Aufwärtstrend bei. Das Immobilienunternehmen werde auch im laufenden Jahr von dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld profitieren, was sich nicht zuletzt in günstigen Refinanzierungskosten widerspiegeln sollte.Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt seine Halteempfehlung für die alstria office REIT-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 11,50 EUR. (Analyse vom 30.03.2017)