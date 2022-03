Börsenplätze aifinyo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs aifinyo-Aktie:

20,00 EUR +2,56% (23.03.2022, 13:25)



XETRA-Aktienkurs aifinyo-Aktie:

20,40 EUR +4,08% (23.03.2022, 14:13)



ISIN aifinyo-Aktie:

DE000A2G8XP9



WKN aifinyo-Aktie:

A2G8XP



Ticker-Symbol aifinyo-Aktie:

EBE



Kurzprofil aifinyo AG:



aifinyo (ISIN: DE000A2G8XP9, WKN: A2G8XP, Ticker-Symbol: EBE) ist der zuverlässige Smart-Finance-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler*innen und Gründer*innen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Fine­tra­ding, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmer*innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden. (23.03.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - aifinyo-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der aifinyo AG (ISIN: DE000A2G8XP9, WKN: A2G8XP, Ticker-Symbol: EBE) nach wie vor mit "speculative buy" ein.Mit den zuletzt vereinbarten Akquisitionen und dem Ausbau des Leistungsangebots mache aifinyo große Fortschritte auf dem Weg zum Komplettanbieter für mittelständische Kunden im Bereich Finanzierung und Smart Billment (digitale Plattformlösungen für das Rechnungsmanagement). Vor allem die Übernahme von Billomat, die bereits mehrere tausend Abonnement-Kunden für eine Online-Buchungssoftware und Zusatzdienste rund um die Rechnungserstellung gewonnen habe, schaffe ein großes Cross-Selling-Potenzial für Finanzierungangebote.Steffen gehe daher weiter von einem deutlichen Wachstum des Rohertrags in diesem Jahr aus und kalkuliere für diese zentrale Kennziffer mit einem Anstieg um 37 Prozent auf 12,4 Mio. Euro.Mit der Integration der jüngsten Übernahme in das Modell des Analysten sei sein Kursziel von 52,30 auf 53,00 Euro gestiegen. Die Aktie, die sich von der kräftigen Korrektur der letzten Monate noch nicht erholt habe, biete damit aus seiner Sicht ein großes Aufwärtspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link