Das impliziert vom aktuellen Kursniveau aus aber nennenswertes Aufwärtspotenzial, weshalb Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Kaufempfehlung bestätigt. (Analyse vom 06.04.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

200,25 EUR -4,48% (06.04.2022, 16:04)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

201,30 EUR -3,87% (06.04.2022, 16:19)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (06.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Das Q4 2021 sei für adidas zwar schlechter ausgefallen als das Vorjahresquartal, man habe aber die Erwartungen mehrheitlich zumindest erfüllen, wenn nicht sogar übertreffen können. So habe sich der Umsatz auf währungsbereinigter Basis um 3% auf EUR 5,14 Mrd. verringert, wodurch der allgemeine Konsens aber dennoch getroffen worden sei. Obwohl man beim Ergebnis je Aktie aus dem fortgeführten Geschäft mit EUR 0,58 ein deutliches Minus von 16,8% verzeichnet habe, so habe man jedoch die Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 0,35 um mehr als 65% übertreffen können.Als die größten Herausforderungen hätten sich auch im vierten Quartal abermals die Lieferengpässe infolge der Lockdowns in Vietnam, das herausfordernde Marktumfeld in China sowie Lockdowns in Asien-Pazifik herausgestellt. So hätten sich China und Asien-Pazifik mit Umsatzrückgängen von 24% bzw 6% am schwächsten gezeigt, während Europa trotz Lieferengpässen erneut mit einem zweistelligen Wachstum habe glänzen können (+15%).Festzuhalten sei hier auch, dass der Konkurrent Nike in Asien deutlich besser abgeschnitten habe. Der Umsatz im Direct-To-Consumer Geschäft sei stabil geblieben und habe somit rund 14% über dem des Vergleichszeitraumes in 2019 gelegen. Beim E-Commerce habe man aufgrund des überdurchschnittlich starken Vorjahres einen Rückgang von 2% verzeichnen müssen, im Vergleich zum Jahr 2019 habe man jedoch um 39% zugelegt und die Anzahl der zum vollen Preis verkauften Produkte sei ebenfalls gestiegen.Am 28. Februar sei die Veräußerung von Reebok an Authentic Brands Group (ABG) formell abgeschlossen worden. Übergangsweise werde adidas in mehreren Märkten das operative Geschäft im Namen von ABG weiterführen, bis Anfang 2023 das Reebok Geschäft vollständig an die operativen Partner von ABG übergehen werde. "Den größten Teil des Gesamtkaufpreises in Höhe von bis zu EUR 2,1 Mrd." habe adidas bereits erhalten und die verbleibenden Gegenleistungen werden zu späteren Zeitpunkten (manche bedingt) stattfinden. Wie geplant sollten diese Einnahmen nun direkt an die Aktionäre zurückgegeben werden, weshalb adidas ein neues Aktienrückkaufprogramm auflegen werde. Ab Mitte März bis zum Ende des 3. Quartals 2022 sollten Aktien im Wert von bis zu EUR 1,5 Mrd. zurückgekauft werden.Der Vorstand und Aufsichtsrat werde anlässlich der Hauptversammlung am 12. Mai 2022 eine Dividende in Höhe von EUR 3,30 je Aktie für das vergangene Geschäftsjahr vorschlagen. Dies entspreche einer Erhöhung von 10% gegenüber dem Vorjahr.Laut Management erwarte man für das Gesamtjahr 2022 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 11% bis 13%. Des Weiteren rechne man mit einer Verbesserung der Brutto- bzw. operativen Marge auf 51,5% bis 52,0% bzw. 10,5% bis 11,0%. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen solle auf einen Wert zwischen EUR 1,8 Mrd. und EUR 1,9 Mrd. ansteigen. Bei diesen Prognosen sei bereits ein Risiko von bis zu EUR 250 Mio. aus dem Russland/GUS-Geschäft eingerechnet worden, was rund 50% der Gesamterlöse aus dieser Region entspreche. Diese Berücksichtigung spiegele die Entscheidung des Unternehmens wider, den Geschäftsbetrieb sowie den Onlinehandel in Russland aufgrund des Krieges in der Ukraine bis auf weiteres einzustellen. Dieser Betrag entspreche etwa 1 Prozentpunkt des Unternehmenswachstums. Zusätzlich habe adidas auch die Zusammenarbeit mit dem russischen Fußballverband beendet.Im letzten Quartal habe adidas die Erwartungen der Analysten größtenteils zumindest erfüllen oder wie beim Gewinn je Aktie sogar übertreffen können und man befinde sich bezüglich der Strategie bis 2025 auf Kurs. Grundsätzlich sei das letzte Quartal abermals von diversen Hemmnissen wie Lieferengpässen und einem Nachfragerückgang aufgrund von Corona geprägt gewesen. Dies habe auch die Aktienkurse der Branche reflektiert. Im Durchschnitt hätten die Titel von adidas und der direkten Konkurrenz um 17% in den letzten drei Monaten korrigiert.Trotz dessen habe sich nichts daran verändert, dass adidas im Vergleich zur Peer Group mit einem markanten Abschlag gehandelt werde. Dieser falle nach Erachten des Analysten nach aufgrund der Wachstumsaussichten aber zu hoch aus, weshalb er hier Aufholpotenzial sehe. Das Kursziel senke er aufgrund der nunmehr konservativeren Bewertung der Branche allerdings trotzdem auf EUR 285.