Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

294,35 EUR +0,89% (23.12.2019, 10:10)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

294,15 EUR +0,93% (23.12.2019, 09:55)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (23.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der fränkische Konzern habe nach einem erfreulich verlaufenen Geschäft zum Jahresende seine Erwartung an Schlussquartal und Gesamtjahr bekräftigt. Das Weihnachtsgeschäft sei "sehr gut gelaufen", habe CEO Kasper Rorsted der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt. "Die Leute legen gerne adidas-Produkte unter den Weihnachtsbaum." Der Konzern wachse im vierten Quartal "deutlich schneller als das Quartal zuvor, so wie wir es erwartet und angekündigt haben, so Rorsted. "Damit rechnen wir für das Jahr auch wieder wie geplant mit einem zweistelligen Gewinnwachstum."Derzeit notiere die adidas-Aktie knapp unter dem Allzeithoch, das im August bei 296,75 Euro markiert worden sei. "Der Aktionär" sei optimistisch, dass bald ein Angriff darauf erfolgen könnte. Im Vergleich zum Konkurrenten Nike sei adidas zudem mit einem 2020er-KGV von 25 günstiger bewertet als der US-Erzrivale mit 28. adidas bleibe deswegen ein Kauf, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze adidas-Aktie: