Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

272,95 EUR +4,32% (26.06.2019, 13:56)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

273,20 EUR +3,80% (26.06.2019, 13:44)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (26.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die adidas-Aktie brenne am Mittwoch ein wahres Kursfeuerwerk ab. Am Nachmittag verbuche der Sportartikelhersteller zweistellige Kursgewinne. Auslöser der Aufwärtsbewegung seien zwei positive Analystenkommentare: Sowohl Goldman Sachs als auch Berenberg würden mit Kurszielen von über 300 Euro zum Kauf raten. Der "Trading-Tipp" des "Aktionär" habe schon ein paar Prozente zulegen können.Goldman Sachs habe das Kursziel von 270 auf 310 Euro erhöht. Sollte sich der Verkaufsmix weiter vom Großhandel zum Einzelhandel verschieben, würde adidas deutlich höhere Margen erzielen.Bei Berenberg sei neuerdings Analyst Graham Renwick für den Herzogenauracher Konzern zuständig. Er sehe die Aktie gleich deutlich positiver als sein Vorgänger. Sein Kursziel laute auf 315 Euro - das höchste im Markt -, nachdem es bisher bei 206 Euro gelegen habe. Renwick empfehle adidas daher auch zum Kauf (vorher "Hold").Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: