Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (18.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der DAX-Titel falle am Mittwoch mit dem schwachen Markt um über sechs Prozent auf 165,90 Euro. Dabei gebe es eine positive Analyse zu dem Wert: Herbert Sturm, Analyst bei der DZ BANK, habe den zweitgrößten Sportartikelhersteller von "halten" auf "kaufen" hochgestuft. Das Kursziel habe er aber von 220 Euro auf 210 Euro reduziert.adidas sei von der Coronavirus-Krise u.a. deswegen betroffen, weil der Profisport derzeit weitestgehend auf Eis gelegt sei. Am Dienstag habe die UEFA verkündet, die Fußball-EM um ein Jahr auf 2021 zu verschieben. Der Sportartikelhersteller habe mit "großem Verständnis" auf die Verlegung reagiert.Der geplante Gebäudekomplex "Home Ground", in dem die Spieler sowie Trainer und Betreuer eigentlich von Mitte Juni an wohnen sollten, werde trotzdem wie geplant fertiggestellt, so adidas-Sprecher Oliver Brüggen. Die Räumlichkeiten könnten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von adidas genutzt werden, aber auch von externen Partnern, Sportlern, Vereinen oder Verbänden.DER AKTIONÄR sehe nach einer knappen Kurshalbierung das meiste Negative bei adidas eingepreist. Der Sportartikelhersteller sei finanziell gut aufgestellt und habe eine der stärksten Marken der Welt.Sobald die Welt zur Normalität zurückkehrt, sollte die adidas-Aktie den Markt wieder outperformen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link