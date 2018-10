Börsenplätze adidas-Aktie:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (02.10.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) zu halten.Die Notwendigkeit, Vertriebsstrukturen an die Herausforderungen des wachsenden Internethandels anzupassen, habe auch im vergangenen Berichtsquartal viele Konsumgüterunternehmen vor eine große Herausforderung gestellt. Zum einen habe dies bedeutet, den Großhandel enger an das eigene Markenkonzept zu binden, u.a. um das Risiko hoher Lagerbestände mit der Gefahr margenbelastender Rabattaktionen zu verhindern. Andererseits habe es gegolten, die Profitabilität der in Eigenregie geführten Einzelhandelsgeschäfte zu verbessern. Besonders deutlich hätten dies die Sportartikelhersteller gezeigt, bei denen das Kaufverhalten des durchschnittlich jüngeren Kundenstamms einen guten Indikator für die zukünftige Umsatzverteilung in der Vertriebsstruktur gebildet habe. Rahlf bestätige seine Sektor-Einschätzung "neutral".adidas habe sein Anpassungsprogramm fortgesetzt: Während bei klassischen Sportgeschäften die Zahl der Schließungen die der Neueröffnungen überstiegen sei, sei die Zahl der Outletcenter und Shop-in-Shop Lösungen weiter erhöht worden. Zwar habe der eigene Einzelhandel mit einem Erlösplus von wb 14% (flächenbereinigt +5%) beeindruckt. Stärker aber habe auch hier der eigene Onlinehandel den Umsatz angeschoben (wb +26%).Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die adidas-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 207,00. (Analyse vom 02.10.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "adidas Group AG": Keine vorhanden.