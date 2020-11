Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

278,30 EUR -1,14% (11.11.2020, 11:30)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

279,70 EUR -0,75% (11.11.2020, 11:45)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (11.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) weiterhin mit dem Votum "verkaufen" ein.Die Zahlen für das dritte Quartal 2020 (u.a. Umsatz: -7% y/y auf 5,96 Mrd. Euro; EBIT: -12% y/y auf 794 Mio. Euro) seien ergebnisseitig besser als erwartet ausgefallen und hätten auch die Unternehmenszielsetzung übertroffen. Beim Umsatz hätten sie im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der Ausblick für Q4 falle bedingt durch die Belastungen der zweiten Covid-19-Welle, v.a. in Europa, enttäuschend aus (u.a. Umsatzentwicklung (wb.) ähnlich wie in Q3 (impliziere Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich); EBIT: 100 bis 200 Mio. Euro). Bezüglich einer Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2020 (nach erfolgter Ablösung des Konsortialkredits der KfW nun wieder möglich) und den Verkaufsplänen für die Tochter Reebok seien auf der Telefonkonferenz (10.11.) im Anschluss der Zahlenveröffentlichung keine Angaben gemacht worden.Zudem beabsichtige adidas im März 2021 die Strategie für 2025 vorzustellen. Der Analyst passe seine EPS-Prognosen (2020: 2,15 (alt: 2,91) Euro; 2021: 8,47 (alt: 8,35) Euro) an. Auf Basis des DCF-Modells (u.a. Senkung der Prognose für 2020, Anhebung der Prognosen 2021ff, niedrigeres Beta) ermittle er ein neues Kursziel von 255,00 (alt: 205,00) Euro.Bei einem negativen Gesamtertrag (zwölf Monate) bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "verkaufen"-Votum für die adidas-Aktie. (Analyse vom 11.11.2020)Börsenplätze adidas-Aktie: