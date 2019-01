Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

195,75 EUR +0,98% (10.01.2019, 11:59)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

195,75 EUR +1,11% (10.01.2019, 12:01)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (10.01.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas: Reebok als neuer Kurstreiber? AktienanalyseNach sechs Gewinnjahren in Folge hat der DAX 2018 im Minus abgeschlossen. Unter den 30 Einzelwerten gibt es nur wenige positive Ausreißer. Einer davon ist adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Papiere des Sportartikelherstellers hätten um 9,1 Prozent auf 182,40 Euro zugelegt - Platz drei im DAX. 2015 und 2016 sei adidas sogar der Top-Performer im DAX gewesen, 2017 habe es immerhin zu Rang 15 gereicht. Ende August 2018 sei es mit dem Kurs sogar bis auf ein Rekordhoch von 218 Euro nach oben gegangen. Initialzündung dafür seien exzellente Ergebnisse im zweiten Quartal gewesen, das von der Fußballweltmeisterschaft geprägt gewesen sei. Nun seien die Blicke nach vorn gerichtet.Bei der künftigen Geschäftsentwicklung könnte der US-Marke Reebok eine entscheidende Rolle zukommen. Sie sei seit langer Zeit das Sorgenkind des Konzerns. Obwohl sich der Umsatzrückgang im dritten Quartal in allen Märkten fortgesetzt habe, halte adidas-Chef Kasper Rorsted an Reebok fest. Der Manager habe sein Vorhaben bekräftigt, die Fitnessmarke bis 2020 profitabel zu machen: "Wir kommen gut voran, insbesondere bei der Profitabilität", habe er gegenüber der Welt am Sonntag gesagt. Nachdem der Konzern etliche unrentable Läden dichtgemacht, die Organisation gestrafft und die Produkte überarbeitet habe, scheine die Tochter nun tatsächlich Fortschritte bei der Profitabilität zu machen. Gelinge die Wende, könnte Reebok zum neuen Kurstreiber für adidas werden.Noch gebe es allerdings keinen Grund zur Eile. Denn charttechnisch ist noch keine Fortsetzung des Aufwärtstrends auszumachen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2019)Börsenplätze adidas-Aktie: