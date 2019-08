Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (08.08.2019/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Die Q2-Zahlen des fränkischen Konzerns hätten Licht und Schatten geboten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Während sie umsatzseitig im Rahmen der Erwartungen ausgefallen seien, hätten sie beim EBIT leicht dahinter zurückgelegen. Positiv werte Lusebrink u.a. die Verbesserung der Bruttomarge und den Turnaround bei Reebok. Negativ zu werten sei v.a. die Abschwächung der Topline-Entwicklung im Segment Asien-Pazifik. Der bestätigte Ausblick für 2019 sei laut Lusebrink ergebnisseitig komfortabel erreichbar. Er halte an seinen Prognosen fest. Die strategischen Wachstumsbereiche des Unternehmens würden weiterhin eine überzeugende Entwicklung zeigen.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die adidas-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 290 Euro bekräftigt. (Analyse vom 08.08.2019)Börsenplätze adidas-Aktie: