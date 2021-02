Börsenplätze adidas-Aktie:



291,30 EUR -0,55% (12.02.2021, 14:20)



292,00 EUR -0,51% (12.02.2021, 14:06)



DE000A1EWWW0



A1EWWW



ADS



ADDDF



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (12.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienkurs von adidas lasse kaum erahnen, dass die Coronakrise noch nicht vorüber sei. Seit den Tiefkursen im März 2020 habe sich die Aktie deutlich erholt und das Vorkrisenniveau fast wieder erreicht. Doch damit sei das Potenzial nach Ansicht der UBS noch längst nicht ausgeschöpft.Die UBS traue dem Sportartikelhersteller im laufenden Jahr noch einiges zu und habe gestern eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Das Kursziel laute 338 Euro und liege damit 20 Prozent oberhalb des aktuellen Kurses.Nachdem adidas Lagerbestände reduziert habe, könne der Konzern der Studie zufolge wieder durchstarten. Die Analysten würden auf dem Kapitalmarkttag am 10. März die Vorstellung neuer Produkte und Innovationen erwarten. UBS rechne dadurch mit verstärktem Wachstum und höheren Margen. Hinzu komme, dass adidas mit einem 2021er KGV von 34 im Vergleich zur Konkurrenz (Nike 2021er KGV von 39) günstiger bewertet werde."Der Aktionär" bleibt für seine Empfehlung vom März bullish, so Laurenz Föhn. (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link