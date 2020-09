Börsenplätze adidas-Aktie:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (16.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ein Kauf.Die Corona-Lethargie in vielen Sportarten neige sich dem Ende zu. In die Stadien der Bundesligavereine würden am Wochen wieder Zuschauer zurückkehren. Parallel komme adidas an der Börse immer besser in Form. Am Mittwoch lasse sich die Aktie auch nicht von einer Verkaufsempfehlung von der DZ BANK stoppen.DZ BANK-Analyst Herbert Sturm habe adidas von "halten" auf "verkaufen" abgestuft. "Die zu erwartenden Nachholeffekte im Geschäftsjahr 2021 - nach den erfolgten Umsatz- und Ergebniseinbußen im laufenden Jahr infolge der Coronavirus-Pandemie - sind auf dem jetzt erreichen Kursniveau nach unserer Einschätzung mehr als hinreichend antizipiert", so der Analyst. Sturms Kursziel belaufe sich weiterhin auf 265 Euro.Trotz des negativen Kommentars gewinne adidas am Mittwoch 1,3 Prozent und markiere ein neues Sechs-Monats-Hoch. Der Weg sei nun charttechnisch frei bis zum horizontalen Widerstand im Bereich 292 Euro. Werde diese Marke genommen, rücke als nächstes das Rekordhoch bei 317,45 Euro in den Fokus.Zudem sei adidas im Vergleich zu Nike moderat bewertet. adidas komme für 2021 auf ein KGV von 32, Nike auf eines von 37. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz liege bei adidas bei 2,6, das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA bei 18. Nike komme hier auf Werte von 4,2 beziehungsweise 27.Ergo: Die adidas-Aktie bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link