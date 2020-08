Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

258,70 EUR -0,12% (25.08.2020, 11:17)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

258,90 EUR -0,15% (25.08.2020, 11:28)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (25.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die steigenden Zahlen an Neuinfektionen in etlichen Ländern hätten die Politik alarmiert. Schon sei Rede von schärferen Beschränkungen. Einen kompletten Lockdown mit Geschäftsschließungen könne sich allerdings sogar ein Land wie Deutschland nicht leisten. Es gebe aber andere Möglichkeiten. Von einem könnte adidas merklich profitieren.Werde die Maskenpflicht deutlich ausgeweitet? Müssten z.B. Arbeitnehmer am Arbeitsplatz permanent eine Maske tragen, um sich und andere vor Corona zu schützen? Laut Annegret Kramp-Karrenbauer sei dies "auf jeden Fall ein Schritt, der auch bundesweit verpflichtend wird, jedenfalls wenn damit die Schließung ganzer Branchen verhindert werden könnte", so die CDU-Chefin zur "Welt am Sonntag". Die Frage, die sich aufdränge: Würden die Arbeitgeber das mitmachen? Oder würden sie ihre Mitarbeiter, soweit es gehe, ins Homeoffice schicken?Komme es zu Letzterem, würde sich adidas-CEO Kasper Rorsted bestimmt freuen. Der Däne habe schon vor Wochen durchblicken lassen, dass der Trend zum Homeoffice adidas in die Karten spiele. Rorsted erwarte dadurch eine steigende Nachfrage nach legerer Kleidung. Denn: Wer zu Hause arbeite, brauche sich nicht im Anzug vor den Rechner zu setzen. Er ziehe höchstens bei einer Videokonferenz ein Hemd an."Der Aktionär" sehe in adidas mittel- bis langfristig eindeutig einen Profiteur der Coronakrise. Und zwar nicht nur wegen des Trends zum Homeoffice, sondern wegen des allgemein steigenden Gesundheitsbewusstseins. Die aktuelle Kursdelle sei eine Kaufchance, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link