adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.adidas wolle dem Vernehmen nach in der Corona-Krise die Bundesrepublik um Geld bitten. Der DAX-Konzern wolle sich über die Staatsbank KfW mehr als eine Milliarde Euro leihen, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die diskutierte Spanne liege bei ein bis zwei Milliarden Euro, über einen endgültigen Betrag sei noch nicht entschieden worden, berichte Bloomberg weiter.Das Coronavirus treffe adidas. Der Sport- und Bekleidungskonzern habe zuvor bekannt gegeben, doch darauf verzichten zu wollen, die Miete für seine Geschäfte in Deutschland aussetzen zu wollen. Der Plan habe dem DAX-Konzern erheblichen Gegenwind gebracht.adidas habe im Zuge der Corona-Krise angekündigt, die Miete für die geschlossenen Läden in Europa ab April nicht mehr zu bezahlen. Man sei in Gesprächen mit den Vermietern. Daraufhin habe es zum Teil harsche Kritik aus allen Teilen der Gesellschaft gehagelt. Im Internet habe es Boykott-Aufrufe gegeben."Deshalb möchten wir uns bei Ihnen in aller Form entschuldigen. Wir haben unseren Vermieter(innen) die Miete für April bezahlt. Fairness und Teamgeist sind seit jeher eng mit adidas verknüpft und sollen es auch bleiben", heiße es vom Unternehmen.Die Aktie von adidas sei zuletzt wieder unter die psychologisch wichtige 200-Euro-Marke zurückgefallen. Sobald sich die Lage in der Corona-Krise spürbar verbessere, sollte der Titel sich aber wieder spürbar erholen können.Anleger sollten die Aktie von adidas deswegen unbedingt im Auge behalten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)