Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelkonzerns adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.adidas-CEO Kasper Rorsted verbreite Optimismus in Sachen Reebok. Er sei zuversichtlich, dass die US-Tochter auch in drei Jahren zum Konzern gehören werde, da es gut laufe, so Rorsted zur "Welt". Das würden die Anleger gern hören: Die Aktie gehöre am ersten Handelstag 2019 zu den wenigen Gewinnern im DAX."Wir kommen gut voran, insbesondere bei der Profitabilität", so Rorsted zur "Welt". Er sei zuversichtlich, "dass wir mit Reebok dort hinkommen, wo wir hinwollen". Jedoch werde es noch etwas dauern. "Es war nie meine Erwartung, dass die Situation über Nacht gedreht werden kann."Rorsted habe darauf verwiesen, dass es für Reebok "einen ganz klaren, nicht diskutierbaren Plan bis 2020, der konsequent durchgesetzt wird".Laut dem CEO sei 2018 "ein Rekordjahr in allen Bereichen" für adidas gewesen. Auch das Weihnachtsgeschäft habe die Erwartungen voll erfüllt.Ein nachhaltiger Turnaround sollte noch nicht ansatzweise im Aktienkurs von adidas eingepreist sein. Gelinge die Wende, wäre dies also ein Boost für den Titel.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt bei seinem Kursziel von 260 Euro für die adidas-Aktie. Das Stopp-Limit sehe er bei 175 Euro. (Analyse vom 02.01.2019)