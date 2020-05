Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

193,55 EUR -7,48% (04.05.2020, 14:49)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

193,85 EUR -7,73% (04.05.2020, 15:03)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (04.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Am deutschen Aktienmarkt habe sich die Stimmung der Anleger nach den Verlusten am Donnerstag weiter eingetrübt. Zur Sorge über die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise komme die Furcht vor einem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen den USA und China hinzu. Zu den größten DAX-Verlierern gehöre die adidas-Aktie.Aus dem Erholungsversuch sei nichts geworden: Die adidas-Aktie sei an der 50-Tage-Linie abgeprallt und nun unter die psychologisch wichtige 200-Euro-Marke gefallen. Nun komme es darauf an, dass das April-Tief im Bereich von 186 Euro halte. Sollte es dies nicht tun, rücke als nächste Unterstützung das März-Tief bei 160 Euro in den Fokus.Auch wenn der Einzelhandel weitestgehend wieder geöffnet habe: Es werde wahrscheinlich lange dauern, bis der Konsum wieder das Vorkrisen-Niveau erreicht. Zu groß sei allerorts die Unsicherheit. Auf der anderen Seite habe adidas-CEO Rorsted Recht, wenn er sage, die Menschen würden wegen Corona künftig stärker auf ihre Gesundheit achten und mehr Sport treiben. Allerdings würden sie dafür in nächster Zeit wohl merklich weniger Geld ausgeben, sodass sich die gesamte Branche auf eine Rabattschlacht einstellen müsse. Hierunter würden allerdings etliche Sportartikelhersteller deutlich stärker leiden als die Nummer zwei der Branche, die Wachstumsmaschine adidas. Fazit: Sollte die adidas-Aktie kurzfristig weiter unter Druck geraten, wäre dies nach Einschätzung des "Aktionärs" eine Kaufchance für Langfrist-Anleger, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2020)Börsenplätze adidas-Aktie: