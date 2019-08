Börsenplätze adidas-Aktie:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (02.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Nach der famosen Rally würden die Anleger bei adidas am Freitag Gewinne mitnehmen. Die Aktie falle fast vier Prozent auf 285,35 Euro. Am Donnerstag habe der Titel des zweitgrößten Sportartikelherstellers der Welt ein neues Rekordhoch bei 296,15 Euro erklommen. Ergebe sich bald eine Top-Einstiegschance für Nicht-Investierte?Donald Trump habe seinem Zorn auf China mal wieder Luft gemacht und damit das Sentiment am Aktienmarkt stark belastet. Auch adidas, monatelang der Liebling der Anleger, gebe am Freitag deutlich nach - und müsse das Break über 300 Euro verschieben.Fundamental sei aber nach wie vor alles im Lot bei adidas. Die schwachen Zahlen von Under Armour würden darauf hindeuten, dass adidas im wichtigen US-Markt Marktanteile gewonnen habe. Auch in Sachen Margen könnte adidas im zweiten Quartal noch einmal zugelegt haben."Der Aktionär" erwarte, dass adidas am kommenden Donnerstag starke Quartalszahlen vorlegen werde. Sollte die Aktie aber durch Trumps Aussagen an Momentum verlieren, ergäbe sich eine Kaufchance für jene, die bei adidas noch nicht investiert sind, so Andreas Deutsch. In diesem Fall drohe ein Test des Aufwärtstrends im Bereich von 260 Euro. Hier sollte das Kauflimit platziert werden. (Analyse vom 02.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link