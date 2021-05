Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

286,20 EUR +0,56% (14.05.2021, 13:39)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

286,45 EUR +0,56% (14.05.2021, 13:38)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (14.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die adidas-Aktie lege am Freitag 1,4 Prozent zu. Der Grund: Der Sportartikelhersteller habe einem Zeitungsbericht zufolge Offerten für die Tochter Reebok erhalten. Authentic Brands Group habe zusammen mit Wolverine World Wide etwas mehr als eine Milliarde Dollar für Reebok geboten, so die "New York Post".Eine Milliarde sei der Preis, den sich adidas für Reebok erhoffe. Wie es heiße, habe auch Apollo Global Management eine Offerte abgegeben. Bis Ende Juni könnten noch finale Gebote eingereicht werden.adidas-CEO Kasper Rorsted habe sich die Entwicklung bei Reebok lange angesehen und sei dann zum Entschluss gekommen, dass die US-Tochter dem Konzern nicht weiterhelfe. Reebok habe zwar Fortschritte gemacht, allerdings sei es dem Management nicht gelungen, die Marke zu etablieren. Im Februar habe adidas bekannt gegeben, Reebok zu verkaufen.Eine Milliarde Euro für Reebok sei zwar ein Minusgeschäft für adidas, schließlich habe sich der Konzern die US-Firma 2005 3,1 Milliarden Euro kosten lassen. Trotzdem sei es gut, dass sich Rorsted von dem Bremsklotz trenne und den Fokus künftig noch stärker auf die Kernmarke mit den drei Streifen lege.Bleibt das Sentiment positiv, sollte die Aktie zeitnah in Richtung 300 Euro steigen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link