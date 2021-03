Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

260,20 EUR -2,00% (26.03.2021, 14:26)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

259,70 EUR -0,80% (26.03.2021, 14:14)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (26.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gebe wieder Ärger mit China, der schon ins letzte Jahr zurückreiche. Da hätten die ersten Modeketten gesagt, dass sie in bestimmten Regionen in China nicht mehr produzieren und keine Produkte mehr aus diesen Regionen wollten. China verletze da nämlich die Menschenrechte und diskriminiere die Minderheiten. Das Ganze sei nun eskaliert, weil sich dem Protest auch Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) angeschlossen habe. Das habe dazu geführt, dass es zu einem Boykott-Aufruf der entsprechenden Firmen gekommen sei. Wenn man sich anschaue, wie sich das Umsatzwachstum in den vergangenen Quartalen entwickelt habe, dann sehe man, dass die Wachstumsimpulse aus China gekommen seien. Deswegen seien die Kurse momentan so unter Druck geraten.Bei der adidas-Aktie werde die Unterstützung bei 260 Euro getestet. Ansonsten könnte die adidas-Aktie ein bisschen tiefer gehen - technisch gesehen vielleicht auf 255 Euro, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze adidas-Aktie: