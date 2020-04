Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

205,90 EUR -0,44% (31.03.2020, 17:35)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (01.04.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - adidas: Diese Hürde steht im Weg! ChartanalyseDie adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) markierte am 16. Januar 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 317,45 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei der Wert zunächst in eine Konsolidierung eingeschwenkt. Aber Ende Februar sei starker Verkaufsdruck aufgekommen. Die adidas-Aktie sei innerhalb weniger Tage auf ein Tief bei 162,20 EUR und damit nahe an die Unterstützung bei 157,45 EUR gefallen. Von dort aus habe sich der Wert wieder erholt. Aber in den letzten Tagen habe sich der Widerstandsbereich zwischen 215,50 und 218,00 EUR bereits mehrmals als zu hohe Hürde erwiesen.Sollte es zu einem Rückfall auf Stunden- und Tagesschlusskursbasis unter 198,66 EUR kommen, wäre die Erholung der letzten Tage wohl vorüber. In diesem Fall könnte es zu einem Abverkauf in Richtung 162,20 bis 157,45 EUR kommen. Ein Ausbruch über 218,00 EUR würde allerdings die Möglichkeit zur Fortsetzung der Erholung eröffnen. Ein Anstieg bis ca. 232,50 EUR oder sogar 244,30 EUR wäre dann möglich. (Analyse vom 01.04.2020)