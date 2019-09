Börsenplätze adidas-Aktie:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (30.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch würden weitere Anschlusskäufe bei adidas am Montag ausbleiben. Die Aktie des Sportartikelherstellers gebe am Nachmittag knapp ein Prozent nach. Trotzdem sei das Sentiment stark, der langfristige Aufwärtstrend sei intakt. Ein Analyst sage: Bald könnte es neuen Schwung geben.Andreas Inderst, Analyst bei der australischen Investmentbank Macquarie, habe nach den Quartalszahlen von Nike adidas auf "outperformer" belassen. Das Kursziel laute weiterhin 300,00 Euro. "Nike ist gut aus dem Block gekommen, der Gewinn hat die Erwartungen klar übertroffen", so Inderst. Auf die Kurse der deutschen Rivalen adidas und PUMA dürfte dies positiv wirken. Nike wachse langsamer als PUMA, aber deutlich schneller als adidas. Bei adidas erwarte Inderst im Schlussquartal mehr Umsatzdynamik.Auch Christian Salis von der Privatbank Hauck & Aufhäuser glaube nicht daran, dass die adidas-Story schon ausgereizt sei. adidas sollte laut dem Experten weiterhin von seiner Markenstärke und einer anhaltenden Dynamik bei Sportbekleidung profitieren.Trotz Kursminus am Montag sei bei adidas charttechnisch alles im Lot. Die Aktie notiere oberhalb von 50-, 100- und 200-Tage-Linie. Ein zeitnaher Angriff auf das Rekordhoch bei 298,50 Euro sei wahrscheinlich.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt bullish für die adidas-Aktie. (Analyse vom 30.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link