adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (03.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem fulminanten Start in die verkürzte Handelswoche würden sich im DAX auch am Mittwoch zunächst keine Ermüdungserscheinungen abzeichnen. Zu den Gewinnern im deutschen Leitindex zähle im frühen Handel adidas. Für Rückenwind bei dem Sportartikelhersteller sorge eine Kurszielanhebung von RBC Capital Markets.Die Zahl der Neuinfektionen nehme in vielen Ländern ab. Wirtschaftlich scheine das Schlimmste überstanden zu sein. Das sei Wasser auf die Mühlen der Bullen - sie würden bei konjunktursensitiven Titeln wie adidas zugreifen.Die Aktie der Nummer 2 unter den Sportartikel lege am Mittwoch ein halbes Prozent auf 243,60 Euro zu, nachdem es am Vortag bereits um 1,7 Prozent nach oben gegangen sei. Das Chartbild habe sich damit weiter verbessert: Die 100-Tage-Linie sei geknackt, auch der kurzfristige Abwärtstrend sei durch. Nun könnte es kurzfristig bis zur 200-Tage-Linie (258,16 Euro) weitergehen.Nicht nur die Anleger, auch die Analysten würden zunehmend optimistischer für adidas. Piral Dadhania von RBC Capital Markets habe sein Kursziel für die Aktie am Mittwoch von 230 auf 250 Euro angehoben. Sein Rating laute weiterhin auf "outperformer"."Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung: Corona werde dazu führen, dass die Menschen in Zukunft deutlich mehr auf ihre Gesundheit achten und mehr Sport treiben würden. Das spiele adidas voll in die Karten. Seit der "Aktionär"-Empfehlung vom März liege die Aktie über 40 Prozent vorne.Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der adidas-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 03.06.2020)