Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (07.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ein Kauf.Der Sportartikelhersteller adidas komme an der Börse langsam wieder in Form. Der Grund: optimistische Aussagen von CEO Kasper Rorsted zum weiteren Geschäftsverlauf. Zudem gebe es eine positive Studie der Berenberg Bank. Das Chartbild von adidas habe sich merklich aufgehellt. Anleger würden sich in Stellung bringen.Spannung bei adidas. Die Aktie sei am Freitag aus dem symmetrischen Dreieck ausgebrochen und habe damit ein Kaufsignal geliefert. Laut Lehrbuch habe die Aktie nun Kurspotenzial bis 295 Euro.Allerdings komme es zunächst darauf an, dass auch der Sprung über die nächsten Widerstände gelinge. Dabei handle es sich um die 200-Tage-Linie (250,50 Euro) und das Verlaufshoch bei 266 Euro.Laut Graham Renwick von der Berenberg Bank wäre dies fundamental gerechtfertigt. Renwick habe am Freitag das Kursziel für adidas von 250 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen.adidas werde mit seiner Top-Marke vom gestiegenen Gesundheitsbewusstsein wegen Corona stark profitieren. Das spiegle sich so langsam im Kurs wider.Die adidas-Aktie ist ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2020)