Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

268,00 EUR -1,94% (19.06.2019, 17:08)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

267,05 EUR -2,29% (19.06.2019, 16:58)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (19.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.adidas habe nach einem Urteil des EU-Gerichts einen Teil seiner Drei-Streifen-Markenrechte verloren. Die Entscheidung vom Mittwoch beschränke sich nach Darstellung des Unternehmens auf eine spezielle Ausführung. Die Rekordjagd der adidas-Aktie sei erst einmal vorbei, das Papier falle unter 270 Euro.Hintergrund des Falls sei eine Entscheidung des EU-Markenamts im spanischen Alicante nach einer Beschwerde eines Konkurrenzunternehmens. Im Kern sei es um die Frage gegangen, ob Verbraucher diese Form der drei Streifen automatisch mit adidas in Verbindung bringen würden.Die Firma habe sich das Zeichen ursprünglich für Bekleidungsstücke, Schuhe und Kopfbedeckungen gesichert. Der DAX-Konzern habe daraufhin in Luxemburg geklagt.Derweil hole das Papier von adidas am Mittwoch Luft, verliere am Mittag 1,5 Prozent. Seit Jahresanfang habe die adidas-Aktie 46 Prozent gewonnen und sei damit bester Wert im DAX.DER AKTIONÄR sehe noch Potenzial für die adidas-Aktie bis 300 Euro. Innerhalb der Peergroup ist der Titel am günstigsten und das Wachstum weiterhin stark, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link