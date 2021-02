Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

292,00 EUR +0,52% (24.02.2021, 10:14)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

293,20 EUR +0,89% (24.02.2021, 10:04)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (24.02.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) weiterhin mit dem Rating "verkaufen" ein.adidas habe nach Erachtens des Analysten überraschend mitgeteilt, dass die Dividendenzahlung bereits für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Dividendenvorschlag von 3,00 Euro je Aktie (entspreche Ausschüttungssumme von 585 Mio. Euro; bisherige Analystenerwartung: Dividendenausfall) wieder aufgenommen werden solle. Die Aufnahme der Dividendenzahlung spiegele dabei nach Unternehmensangaben auch einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr wider.Darüber hinaus habe adidas die Prüfung der strategischen Alternativen für Reebok abgeschlossen und nun formal den Verkaufsprozess eingeleitet. Reebok werde dementsprechend ab dem ersten Quartal 2021 als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen. Für Lusebrink stelle der geplante Verkauf von Reebok keine Überraschung dar, nachdem das Unternehmen Mitte Dezember 2020 angekündigt habe, strategische Optionen für Reebok zu prüfen.adidas habe Reebok 2006 für 3,1 Mrd. Euro erworben (Buchwert zum 30.06.2020: 803 Mio. Euro). Die Marke habe nach Erachten des Analysten nie nachhaltig überzeugen können, was auch die Topline-Entwicklung dokumentiere. So sei der Jahresumsatz seit der Übernahme 2006 von 1,98 Mrd. Euro auf 1,75 Mrd. Euro in 2019 gesunken, während sich der Umsatz der Marke adidas im gleichen Zeitraum mehr als verdreifacht habe. Lusebrink halte den Verkauf von Reebok daher für sinnvoll und überfällig. Den Verkaufspreis erwarte er bei rund 1,0 Mrd. Euro.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "verkaufen"-Votum für die adidas-Aktie. Das Kursziel werde von 255 Euro auf 265 Euro erhöht. (Analyse vom 24.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link