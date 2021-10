Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

266,10 EUR -1,54% (04.10.2021, 12:50)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

265,45 EUR -2,91% (04.10.2021, 13:04)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (04.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Eine Analystenabstufung belaste am Montag das Papier des fränkischen Konzerns. Eine Studie der Bank of America habe die adidas-Aktie am Montagmorgen auf einen neuerlicheren Tiefststand seit Mai zurückgeworfen. Der BofA-Analyst David Roux habe sein Kursziel von 340 auf nur noch 245 Euro gesenkt und votiere nun mit "underperform". Er begründe dies mit Unsicherheiten rund um die Erholung auf dem so wichtigen chinesischen Markt und den globalen Lieferkettenproblemen. Hinzu kämen Marktanteilsverluste, so dass die Aktien anderen von ihm beobachteten Werten hinterherlaufen dürften."Der Aktionär" bleibe für die adidas-Aktie jedoch mittelfristig optimistisch. Die aktuelle Korrekturphase könnten Anleger für Abstauberlimits nutzen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze adidas-Aktie: