Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

206,40 EUR +0,73% (30.03.2020, 09:12)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

208,95 EUR (27.03.2020)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (30.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der Sportartikelhersteller adidas kämpfe um sein gutes Image. Im Streit um ausgesetzte Mietzahlungen wolle der Konzern nun zumindest privaten Vermietern seiner Läden unverändert die Miete zahlen. Im Netzt habe es zuvor bereits Boykottaufrufe gegen adidas gegeben. Die Anleger würden sich beruhigen und am Montag bei der Aktie zugreifen."Nur im Ausnahmefall sind unsere Vermieter Privatpersonen", so adidas-CEO Kasper Rorsted zur "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", "wir haben sie ausgenommen, sie werden ihre April-Miete wie gewohnt erhalten."Damit reagiere Rorsted auf harte Kritik von mehreren Seiten. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer habe den Schritt von adidas "eine völlig inakzeptable Botschaft" genannt. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht habe gesagt: "Wenn jetzt finanzstarke Unternehmen einfach ihre Mieten nicht mehr zahlen, ist dies unanständig und nicht akzeptabel."Ein Imageschaden sei in der eh schon extrem schwierigen Situation das Letzte, was ein Konzern gebrauchen könne. Deswegen tue Rorsted gut daran, zumindest privaten Vermietern die Miete zu zahlen. Die adidas-Aktie steige am Montag wieder über 200 Euro. Sobald sich die Lage in der Corona-Krise spürbar verbessert, sollte der Titel wieder zur Outperformance ansetzen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link