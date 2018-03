Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

174,80 EUR +0,59% (05.03.2018, 10:55)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (05.03.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Das ist jetzt wichtig - ChartanalyseSeit einem Jahr ging es bei der adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) per saldo eigentlich nur noch zur Seite. Es wäre Zeit für eine neue Offensive im WM-Jahr, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Charttechnisch lasse sich der seit Mitte 2015 gültige Aufwärtstrend, der erst vor kurzem durch die marktbedingte Schwäche auf seiner Unterseite bestätigt worden sei, zwischen 172 und 228 Euro beschreiben. Jedoch zeige der Chart, dass es seit März letzten Jahres, als der adidas-Aktie ein deutlicher Sprung nach oben gelungen sei, per saldo eigentlich nur noch zur Seite gegangen sei. Das könnte genug Zeit gewesen sein, um den steilen Anstieg ausreichend konsolidiert zu haben. Für eine Rückkehr zum Hoch von August 2017 bei 202,10 Euro wäre es wichtig, die Verbindung der im letzten Halbjahr gesehenen Hochs, die sich als eine um 185 Euro verlaufende Gerade darstellen lässt, zu überwinden, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:174,80 EUR +1,51% (05.03.2018, 10:43)