ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (27.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie mit frischem Jahreshoch! ChartanalyseBis Mitte August 2016 hinein sonnte sich die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einem festen Aufwärtstrend, verlor jedoch ab dem Sommer deutlich an Aufwärtsdynamik und beendete das abgelaufene Jahr mit einem finalen Verlaufshoch bei 160,30 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Bis Anfang November sei es aber zu einer Korrekturbewegung zurück auf das Niveau von 129,60 Euro gekommen - was nur ganz knapp über dem 38,2%-Fibonacci-Retracement und somit dem minimalen Korrekturziel gelegen habe. Von dort aus sei anschließend wieder eine etwas flachere Erholungsbewegung gestartet und habe Ende Januar ein Verlaufshoch von 156,35 Euro hervorgebracht, jedoch sei ein nachhaltiger Kursanstieg zurück an Jahreshochs aus 2016 ausgeblieben. Erst nach einem zwischengeschalteten Test der Jahrestiefs sei wieder Schwung in das Wertpapier zurückgekehrt, wodurch die Aktie von adidas mit der Kaufempfehlung der RBC und UBS im heutigen Handel auf frische Jahreshochs habe zulegen können. Damit festigt sich auch ein baldiger Test der letztjährigen Hochs und kann im weiteren Verlauf möglicherweise sogar noch zu einem Ausbruch darüber führen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.02.2017)Börsenplätze adidas-Aktie:157,90 EUR +3,95% (27.02.2017, 12:20)Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:157,599 EUR +3,46% (27.02.2017, 12:35)