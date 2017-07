Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

193,475 EUR +0,30% (31.07.2017, 12:28)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (31.07.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) von 195,00 auf 208,00 Euro.Der Konzern habe am 27.07. Eckdaten für Q2 bekannt gegeben. Hierbei sei der Umsatz besser als erwartet ausgefallen (+20% (währungsbereinigt (wb.): +19%) auf 5,0 (Vj.: 4,42) Mrd. Euro). Das Betriebsergebnis sei auf 505 (Vj.: 429) Mio. Euro geklettert. Die Marge sei auf 10,1% (Vj.: 9,4%) und der Gewinn aus fortgeführter Geschäftstätigkeit auf 347 (Vj.: 301) Mio. Euro gewachsen. adidas habe den Ausblick angehoben (Umsatz (wb.): +17% bis +19% (bisher: +12% bis +14%) y/y; Gewinn aus fortgeführter Geschäftstätigkeit: 1,36 bis 1,39 (bisher: 1,20 bis 1,23) Mrd. Euro).Ferner habe das Unternehmen mitgeteilt, seine Hockey-Aktivitäten für 110 Mio. USD an Birch Hill Equity Partners zu verkaufen. Aus dem Verkauf resultiere ein Buchverlust im hohen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich. In Verbindung mit dem Verlust aus der Veräußerung der Golfmarken falle in Q2 eine Belastung aus nicht-fortgeführten Aktivitäten in Höhe von 200 Mio. Euro an. Die Analystin habe ihre EPS-Prognosen angepasst (u.a. 2017e (berichtet): 5,46 (alt: 6,04) Euro; 2017e (bereinigt): 6,81 (alt: 6,08) Euro; 2018e (berichtet): 6,97 (alt: 7,09) Euro; 2018e (bereinigt): 7,25 (alt: 7,09) Euro). Trotz der durch die Verkäufe entstandenen Verluste begrüße sie die Transaktionen. Alles in allem werte sie die operative Entwicklung positiv. Für das Wertpapier erwarte sie auf dem gegenwärtigen Bewertungsniveau aber keine deutlichen Kursimpulse.Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:193,40 EUR +0,44% (31.07.2017, 12:14)