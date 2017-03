Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

170,90 EUR +6,95% (08.03.2017, 11:31)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

171,049 EUR +6,64% (08.03.2017, 11:42)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (08.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Sehr gute Zahlen - Kaufsignal erwartet! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Die Zahlen der adidas Group AG seien insgesamt sehr gut ausgefallen, denke der Aktienprofi. Der Umsatz habe mit 19,3 Mrd. Euro weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen. Beim Ergebnis sei adidas etwas besser gewesen: 1,5 Mrd. Euro habe man verdient, während 1,45 Mrd. Euro erwartet worden seien. Das veranlasse den Markt heute wahrscheinlich dazu, die adidas-Aktie verstärkt nachzufragen. Die adidas Group AG habe die Langfrist-Prognose nach oben angehoben. Man wolle jetzt mindestens mit 20% pro Jahr wachsen.Es sei laut dem Börsenexperten davon auszugehen, dass die adidas-Aktie heute ein neues Hoch erreiche, was mit einem Kaufsignal gleichbedeutend wäre.Die adidas-Aktie dürfte eher nach oben laufen, was auch den DAX unterstützen sollte, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.03.2017)Börsenplätze adidas-Aktie: