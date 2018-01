Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

185,45 EUR +0,84% (30.01.2018, 10:45)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (30.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Rascher Abschlag auf 180,00 Euro möglich - ChartanalyseNach einem ungeahnt starken Kursschub Mitte dieses Monats hat sich das Papier des Sportartikelherstellers adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) bravourös entwickelt, neigt aber vor der letzten großen Hürde etwas zur Schwäche, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Denn der zuletzt genannte Zielbereich der adidas-Aktie zwischen 188,00 und 190,00 Euro sei touchiert worden, Investoren würden ihre Gewinne realisieren. Obwohl kein Test der übergeordneten Abwärtstrendlinie bestehend seit August 2017 stattgefunden habe, falle adidas durch einen Kapitalabfluss auf. Das könnte wiederum vor Erreichen der höheren Zielzone noch zu einer Korrektur des Wertpapiers führen - eine engere Anpassung der Verlustbegrenzung sollte seitens der Investoren jetzt nicht ausbleiben oder gar der Ausstieg vollzogen worden sein. Zwar gebe es keine akuten Trendwendesignale in der adidas-Aktie, ein kleiner Dämpfer auf dem Weg zum Niveau von 190,00 Euro könnte aber noch folgen.Der übergeordnete Zielbereich von 190,00 Euro habe nach wie vor Bestand. Ein rascher Abschlag zurück auf 180,00 Euro könnte aber kurzzeitig einsetzen. Daher empfehle es sich, einen Stop bei bestehenden Long-Positionen jetzt knapp darunter anzusetzen. Dieser Bereich würde sich übrigens ganz gut für den Aufbau von sukzessiven Long-Positionen bis 190,00 Euro eignen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 30.01.2018)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:185,65 EUR +0,73% (30.01.2018, 10:30)