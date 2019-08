Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (13.08.2019/ac/a/d)







Paris (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie in Konsolidierung - ChartanalyseRückblick: Die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) markierte am 1. August 2019 ihr aktuelles Allzeithoch bei 296,75 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Damit habe die Aktie kurzzeitig über einer oberen Trendbegrenzung notiert. Dieser Ausbruch sei aber sofort abverkauft worden. Am 2. August habe der Wert unter dieser Trendlinie eröffnet und anschließend eine lange schwarze Kerze ausgebildet. Einen Tag später sei der Aufwärtstrend seit 14. Mai und die Unterstützung bei 274,85 EUR gefallen.AusblickBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: