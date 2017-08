Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

196,851 EUR +1,83% (04.08.2017, 12:41)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (04.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Die endgültigen Q2-Zahlen hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, die umsatzseitig die Analysten-Erwartung übertroffen hätten, aber ergebnisseitig darunter gelegen hätten. Beim Umsatz sei wiederum die Marke adidas Hauptwachstumstreiber gewesen. Regional hätten die Entwicklungen in Nordamerika und China überzeugt. Das Wachstum in Europa habe nach einem schwächeren Auftaktquartal ebenfalls zulegen können. Ergebnisseitig habe der Wegfall eines Einmalgewinns aus dem Vorjahr das EBIT bzw. die EBIT-Marge belastet. Das erstmals veröffentlichte Nettoergebnis (berichtet) sei wegen der schon bekannt gegebenen Verluste durch den Verkauf der Hockey-Aktivitäten und Golfmarken stark rückläufig gewesen. Der Ausblick für 2017 sei nochmals teilweise erhöht worden (u.a. Umsatz (währungsbereinigt): unverändert +17% bis +19% y/y; EBIT: Anstieg um 24% bis 26% (bisher: +13% bis +15%) y/y).Die Analystin habe ihre Prognosen angepasst (u.a. EPS 2017e (berichtet): 5,51 (alt: 5,46) Euro). Als erfreulich werte sie die starke Wachstumsdynamik in China und Nordamerika, die auch in den nächsten Quartalen anhalten sollte. Kritisch sehe sie die schwache Entwicklung bei Reebok.