Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (09.07.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) zu halten.Der US-Markt erfreue sich angesichts der niedrigsten Arbeitslosenquote seit mehr als 50 Jahren einer hohen Konsumfreude. Wichtiger für die Dynamik der Konsumgüterkonzerne in den nächsten Quartalen sei allerdings, dass Asien offensichtlich nachhaltig auf den Wachstumspfad zurückgeschwenkt sei. So hätten u.a. adidas, LVMH, Nike und L'Oréal teils deutlich zweistellige Zuwächse aus China berichtet, Procter & Gamble (P&G) einstellige. Indien scheine die konjunkturelle Delle nach der Demonetarisierung und der Einführung eines neuen Steuersystems abzuarbeiten und habe ebenfalls teils zweistellige Zuwächse (Unilever, P&G) beschert. Auch in der Türkei hätten die meisten Unternehmen ihren Absatz deutlich ausweiten können. Differenziert sei Russland geblieben. Während P&G zweistellige Zuwächse erzielt habe, habe sich adidas aus unprofitablen Randbereichen zurückgezogen und einen Umsatzrückgang in lokaler Währung um 16% gemeldet. Schwierig sei Brasilien geblieben. Zwar seien von dort teils wieder Zuwächse gemeldet worden, allerdings sei die Vergleichsbasis des Vorjahres sehr niedrig gewesen. Zudem würden mehrere Unternehmen mit einem dort nahezu unbekannten Phänomen rangen: Deflation. Als Folge der Wirtschaftskrise hätten viele Einzelhandelspreise unter dem Vorjahr gelegen.Weiterhin dämpfe zudem der Strukturwandel im Einzelhandel die Dynamik. Die wachsende Konkurrenz durch Online-Anbieter intensiviere den Wettbewerb und dämpfe die Preisüberwälzungsmöglichkeiten, die Margen stünden oft unter Druck. Die etablierten Unternehmen würden versuchen, mit dem Aufbau eigener Shops entgegenwirken. Dabei würden sie sich teilweise der Plattformen der großen Händler wie Amazon, Zalando (adidas, Nike) oder Otto (GERRY WEBER) bedienen, um ihre Produkte zu verkaufen, ohne dass Kunden dies bewusst wahrnehmen würden. Nike halte die Umstellung auf internetgestützte Vertriebskonzepte in Nordamerika nun für nahezu abgeschlossen und erwarte, dass dieser Vertriebsweg in Zukunft weltweit die Hälfte des Konzernumsatzwachstums generiere.Insgesamt sei die Quartalsberichterstattung der Konsumgüter-Konzerne massiv von der Eurostärke verzerrt gewesen, die die Umsatzdynamik der US-Unternehmen stark überzeichnet und die Wachstumsrate der europäischen Unternehmen massiv gedämpft habe. Im weiteren Jahresverlauf würden sich die Währungseffekte nach Prognosen des Analysten allerdings deutlich abschwächen. Das Umfeld für Konsumgüterhersteller bleibe damit günstig. Attraktive Kurspotenziale böten u.a. Luxusgüterhersteller wie LVMH und HUGO BOSS ("kaufen"). Angesichts des Preiswettbewerbs in den USA und teilweise bereits hoher Bewertungen würden die Anlageurteile für sechs der elf im Sektor zusammengefassten Unternehmen allerdings "halten" lauten, zweimal sogar "verkaufen". Das Sektorrating bleibe unverändert bei "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "adidas Group AG": Keine vorhanden.