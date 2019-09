Kursziel

adidas-Aktie

(EUR) Rating

adidas-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 320 buy Hauck & Aufhäuser Christian Salis 29.08.2019 315 buy Berenberg Graham Renwick 26.08.2019 310 buy Goldman Sachs Richard Edwards 08.08.2019 300 hold HSBC Erwan Rambourg 01.07.2019 300 buy Commerzbank Andreas Riemann 08.08.2019 300 outperform Macquarie Research Andreas Inderst 28.06.2019 290 halten Independent Research Lars Lusebrink 08.08.2019 270 neutral Credit Suisse Szilvia Bor 09.08.2019 270 hold Baader Bank Volker Bosse 08.08.2019 270 halten DZ BANK Herbert Sturm 08.08.2019 268 neutral UBS Julie Zhuang 08.08.2019 250 hold Warburg Research Jörg Frey 08.08.2019 240 buy CFRA Adrian Ng 08.11.2018 240 hold Deutsche Bank Jaina Mistry 12.08.2019 235 neutral JPMorgan Melanie Flouquet 08.08.2019 228 accumulate equinet AG Mark Josefson 07.11.2018 225 buy Merrill Lynch Sophie Park 19.03.2019 222 buy Kepler Cheuvreux Jürgen Kolb 05.04.2019 - underweight Morgan Stanley Edouard Aubin 16.09.2019 - outperform RBC Capital Markets Piral Dadhania 03.09.2019

Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

271,60 EUR +1,15% (17.09.2019, 12:56)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

271,90 EUR +1,10% (17.09.2019, 12:36)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (17.09.2019/ac/a/d)





Herzogenaurach (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) nach Bekanntgabe der Q2- und H1-Zahlen 2019 zu? 320 oder 222 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur adidas-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Sportartikelhersteller adidas Group AG hat am 8. August die Zahlen für das 2. Quartal sowie das 1. Halbjahr 2019 veröffentlicht.Der Umsatz legte währungsbereinigt um 4% bzw. um 5% in Euro zu. Die Bruttomarge stieg um 1,2 PP auf 53,5% an. Die operative Marge konnte adidas um 0,4 PP auf 11,7% erhöhen. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen kletterte um 10%. Das unverwässertes EPS aus fortgeführten Geschäftsbereichen legte um 13% zu.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Zahlen zum 2. Quartal und 1. Halbjahr 2019 zur adidas-Aktie?Börsenplätze adidas-Aktie: