adidas-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 222 buy Kepler Cheuvreux Jürgen Kolb 06.12.2018 - buy UBS Jay Sole 16.11.2018 245 buy Hauck & Aufhäuser Christian Salis 08.11.2018 205 equal-weight Morgan Stanley Edouard Aubin 22.10.2018 230 kaufen DZ BANK Herbert Sturm 08.11.2018 240 buy Goldman Sachs Richard Edwards 07.11.2018 247 outperform Credit Suisse Simon Irwin 18.10.2018 205 neutral JPMorgan Chiara Battistini 07.11.2018 235 outperform RBC Capital Markets Piral Dadhania 08.11.2018 255 buy HSBC Antoine Belge 15.10.2018 265 outperform Macquarie Research Andreas Inderst 08.11.2018 200 hold Berenberg Zuzanna Pusz 08.11.2018 220 hold Warburg Research Jörg Frey 08.11.2018 236 buy Commerzbank Andreas Riemann 08.11.2018 210 hold Deutsche Bank Jaina Mistry 09.11.2018 240 buy CFRA Adrian Ng 08.11.2018 230 halten Independent Research Lars Lusebrink 07.11.2018 220 buy Baader Bank Volker Bosse 07.11.2018 228 accumulate equinet AG Mark Josefson 07.11.2018 220 kaufen LBBW Gerold Deppisch 08.11.2018

Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

193,55 EUR -1,48% (06.12.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

194,00 EUR -1,27% (06.12.2018, 18:29)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (06.12.2018/ac/a/d)







Herzogenaurach (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) nach Bekanntgabe der Q3-Zahlen zu? 265 oder 200 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur adidas-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Sportartikelhersteller adidas Group AG hat am 7. November die Zahlen für das Q3/2018 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 07.11. zu entnehmen ist, hat adidas nach einem Gewinnsprung in Q3 seine Ergebnisprognose für 2018 erhöht. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäft dürfte um 16 bis 20 Prozent steigen, habe der Konzern mitgeteilt. Im besten Fall entspreche dies einem Wert von 1,72 Milliarden Euro. Zuvor habe adidas mit einer Steigerung von 13 bis 17 Prozent gerechnet. Gleichzeitig habe adidas aber seine Erwartungen an den Umsatz eingetrübt. Dieser solle im Gesamtjahr währungsbereinigt zwischen 8 und 9 Prozent zulegen. Bislang seien etwa 10 Prozent erwartet worden. Hintergrund dafür ist das niedriger als ursprünglich erwartete Wachstum in Westeuropa, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der adidas-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Andreas Inderst. Der Aktienanalyst der australischen Investmentbank Macquarie hat am 08.11. nach Q3-Zahlen das Kursziel von 260 Euro auf 265 Euro erhöht und das "outperform"-Votum für die adidas-Aktie bestätigt. Mit den Absatzmärkten China und den USA sowie dem Vertriebskanal Online seien alle drei Wachstumsmotoren stark, so der Analyst. Zudem könne sich der Online-Umsatz bis zum Jahr 2020 verdoppeln.Hingegen hat Chiara Battistini, Aktienanalystin von JPMorgan, am 07.11. nach Q3-Zahlen und Erhöhung des Gewinnausblicks das Kursziel von 205 Euro und das "neutral"-Rating für die adidas-Aktie bestätigt. Der Umsatz sei ein klein wenig schwächer, das operative Ergebnis (EBIT) jedoch besser als erwartet ausgefallen, so die Analystin. Die Erhöhung des Gewinnziels habe der Markt bereits vorweggenommen. An den durchschnittlichen Markterwartungen für den DAX-Konzern dürfte sich deshalb nicht viel ändern.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur adidas-Aktie auf einen Blick: