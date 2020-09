Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze adesso-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adesso-Aktie:

71,60 EUR -2,72% (01.09.2020, 14:42)



Tradegate-Aktienkurs adesso-Aktie:

71,40 EUR -2,46% (01.09.2020, 15:14)



ISIN adesso-Aktie:

DE000A0Z23Q5



WKN adesso-Aktie:

A0Z23Q



Ticker-Symbol adesso-Aktie:

ADN1



Kurzprofil adesso AG:



Mit über 2.400 Mitarbeitern und 18 Standorten ist adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum der Beratung und Softwareentwicklung von adesso stehen die Kerngeschäftsprozesse der Kunden. Durch klugen Einsatz von Informationstechnologie werden diese für den Geschäftserfolg wichtigen Prozesse flexibler und produktiver. (01.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1).Die Corona-Krise sei im zweiten Quartal auch an adesso nicht spurlos vorübergegangen, doch die Auswirkungen seien vergleichsweise moderat geblieben: Das Umsatzwachstum habe sich auf knapp 10 Prozent verlangsamt, während das Quartals-EBIT um 15 Prozent zurückgegangen sei. In Kombination mit dem sehr starken ersten Quartal stünden aber nach sechs Monaten ein Umsatzwachstum um 15,4 Prozent und ein EBIT-Anstieg um mehr als 20 Prozent in den Büchern.Dabei sei zu bedenken, dass im ersten Halbjahr, anders als im Vorjahr, nur wenige Lizenzabschlüsse erzielt worden seien. Eine wichtige Ursache sei die Senkung der Umsatzsteuer gewesen, von der viele Versicherungskunden von adesso profitieren könnten, die deswegen ihre Bestellungen ins zweite Halbjahr verschoben hätten. Dementsprechend habe adesso seit Anfang Juli bereits zwei größere Abschlüsse melden können. Zusammen mit der höheren Zahl an Arbeitstagen und dem erneut gewachsenen Personalbestand seien die Aussichten für die zweite Jahreshälfte somit vielversprechend, weswegen adesso die eigene Prognose (Umsatz von mehr als490 Mio. Euro und EBITDA von mehr als 50 Mio. Euro) bestätigt habe.Auch der Analyst sehe seine bisherige ausgeprägte Vorsicht nicht mehr als gerechtfertigt an und habe deswegen seine Schätzungen, die ergebnisseitig bisher unter der Unternehmens-Guidance gelegen hätten, spürbar angehoben. Für das Gesamtjahr erwarte er nun einen Umsatz von 504 Mio. Euro, ein EBITDA von 51 Mio. Euro und einen Gewinn je Aktie von 2,60 Euro.Mit der erfreulichen Krisenresistenz, die adesso in diesem Jahr zeige, habe das Unternehmen dem insgesamt überzeugenden Bild, das von einer starken Marktstellung, einer durchdachten und bewährten Expansionsstrategie und einem langjährigen Trackrecord aus hohem und profitablem Wachstum gekennzeichnet sei, eine weitere positive Facette hinzugefügt.Das Urteil bleibt daher "buy" mit dem neuen Kursziel von 84,00 Euro (vorher: 69,20 Euro), so Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research. (Analyse vom 01.09.2020)