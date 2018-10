Börsenplätze ad pepper media-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

2,94 EUR +5,38% (15.10.2018, 12:04)



Tradegate-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

2,88 EUR +3,23% (15.10.2018, 08:03)



ISIN ad pepper media-Aktie:

NL0000238145



WKN ad pepper media-Aktie:

940883



Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

APM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

ADPMF



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (15.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) weiterhin zu kaufen.ad pepper habe vergangenen Freitag vorläufige Q3-Zahlen veröffentlicht und die Guidance angepasst.Auf Konzernebene habe ad pepper die Erlöse in Q3 um 12,4% auf 9,5 Mio. Euro (MONe: 10,2 Mio. Euro) gesteigert. Das mit Abstand stärkste Wachstum sei erneut auf das Segment ad pepper media entfallen, das den Umsatz in Q3 mit +86,7% (H1: +56,1%) signifikant habe verbessern können. Zurückzuführen sei diese Dynamik auf eine gute Entwicklung im Bereich Performance-Display-Advertising und LeadGenerierung. Auch das Affiliate-Netzwerk Webgains habe nach dem schwachen ersten Halbjahr (-1,2%) in Q3 wieder wachsen können (+6,2%). Enttäuschend habe sich hingegen die Performance-Marketing-Agentur ad agents entwickelt, deren Umsatz in Q3 überraschend um 11,2% eingebrochen sei (H1: +22,0%). Der Analyst gehe davon aus, dass ad agents durch ein schwächelndes Neukundengeschäft den Verlust einiger Kunden nicht habe kompensieren können.Ergebnisseitig hätten in Q3 erhöhte Personal- und Marketingausgaben in den Segmenten ad agents und Webgains zu einem deutlich geringeren Konzern-EBITDA (Q3: -28,6% auf 0,3 Mio. Euro) geführt. Die gestiegenen Personalaufwendungen dürften insbesondere bei Webgains angefallen sein, da hier im März zwei neue Standorte (Mailand und München) eröffnet und mehr Mitarbeiter eingestellt worden seien als von dem Analysten erwartet. Darüber hinaus seien Webgains und ad agents in diesem Jahr auf diversen Messen mit großen Ständen vertreten gewesen (u.a. DMEXCO, PI LIVE, Affiliate Summit APAC), wodurch der Marketingaufwand deutlich gestiegen sein dürfte.Der Analyst habe sich infolge der enttäuschenden Entwicklung in Q3 nun deutlich konservativer positioniert. Nach Anpassung seines Bewertungsmodells reduziere sich das Kursziel auf 4,00 Euro (zuvor: 4,90 Euro).Aufgrund des jedoch übertriebenen Kursrückgangs der letzten Wochen bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, dennoch seine Kaufempfehlung für die ad pepper media-Aktie. (Analyse vom 15.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link