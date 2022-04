Macron trete eher als Amtsinhaber denn als Aufrührer an und genieße in dieser Phase des Wahlkampfs eine stärkere Unterstützung als seine beiden Vorgänger. Durch den Rücktritt von Angela Merkel sei er nun die ranghöchste Staatsperson in Europa, während der Krieg in der Ukraine das Ansehen der Populisten mit Verbindungen zu Putin schwäche.



Das politische Spektrum sei, durch den Aufstieg von Eric Zemmour und der damit einhergehenden Spaltung der rechtsextremen Wählerschaft sowie der anhaltenden Schwierigkeiten der traditionellen Parteien an Fahrt zu gewinnen, noch stärker zersplittert. Derweil habe sich Marine Le Pens Euroskepsis seit 2017 abgeschwächt, um die politische Mitte mehr anzusprechen. Das größte Risiko sei weniger der eindeutige Sieg eines extremen Kandidaten, sondern vielmehr ein stärker gespaltenes Parlament nach den Wahlen im Juni. Eine zentristische Regierung, die in die zweite Amtszeit gehe, werde wahrscheinlich Kompromisse mit Parteien der Linken und der Rechten in der Wirtschafts-, Energie- und Europapolitik eingehen müssen. Dies könnte zu einer politischen Stagnation führen.



Die Finanzmärkte dürften die Wiederwahl Macrons begrüßen. Sie verspreche politische Kontinuität, einige weitere Fortschritte bei der Reformagenda, möglicherweise eine stärkere EU-Integration und einen erneuten Versuch, eine Rentenreform in Angriff zu nehmen. Macron sei ein Befürworter von mehr Investitionen in grüne und nukleare Technologien, werde sich aber davor hüten, die Steuern auf Brennstoffe oder Kohlenstoff zu erhöhen, da er eine Rückkehr der Gelbwesten-Bewegung fürchte. Die Rentenreform werde das schwierigste Thema sein und berge zudem das Potenzial, die sozialen Spannungen wieder aufleben zu lassen, die in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft aufgetreten seien.



Sollte einer der populistischen Kandidaten gewählt werden, würden französische Vermögenswerte wahrscheinlich unter Druck geraten. Die Experten würden eine Ausweitung der Spreads französischer Staatsanleihen und eine Underperformance inländisch orientierter französischer Aktien- und Kreditpapiere erwarten. Angesichts der Abkehr der Populisten von ihren europaskeptischen Ansichten wären die Auswirkungen jedoch wahrscheinlich weniger extrem als im Jahr 2017 oder als das, was man nach den italienischen Wahlen 2018 gesehen habe. (04.04.2022/ac/a/m)







