Tradegate-Aktienkurs Zynga-Aktie:

5,28 Euro +4,29% (27.08.2019, 16:54)



NASDAQ-Aktienkurs Zynga-Aktie:

USD 5,75 +2,76% (27.08.2019, 17:40)



ISIN Zynga-Aktie:

US98986T1088



WKN Zynga-Aktie:

A1JMFQ



Ticker-Symbol Zynga-Aktie Deutschland:

ZY3



NASDAQ Ticker-Symbol Zynga-Aktie:

ZNGA



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (27.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von Analyst Michael Pachter von Wedbush Securities:In einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Analyst Michael Pachter von Wedbush Securities im Hinblick auf die Aktien von Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Zynga Inc. sei der Liste der besten Investmentideen hinzugefügt worden. Schlüsseltitel wie "Empires & Puzzles" und "Marge Dragons!" sowie weitere neue Titel im späteren Jahresverlauf hätten das Potenzial die Markterwartungen bis 2021 klar hinter sich zu lassen, so die Einschätzung der Analysten von Wedbush Securities.Der Aktienkurs dürfte sich weiter nach oben bewegen. Analyst Michael Pachter bestätigt das Kursziel für die Zynga-Aktie von 9,00 USD.In ihrer Zynga-Aktienanalyse stufen die Experten von Wedbush Securities den Titel weiterhin mit "outperform" ein.Börsenplätze Zynga-Aktie:Berlin-Aktienkurs Zynga-Aktie:5,20 Euro +4,59% (27.08.2019, 15:51)