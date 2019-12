Börsenplätze Zymeworks-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zymeworks-Aktie:

40,80 EUR -0,49% (20.12.2019, 14:04)



NYSE-Aktienkurs Zymeworks-Aktie:

45,02 USD -0,84% (20.12.2019, 15:31)



ISIN Zymeworks-Aktie:

CA98985W1023



WKN Zymeworks-Aktie:

A2DP0F



Ticker-Symbol Zymeworks-Aktie:

0OX



NYSE Ticker-Symbol Zymeworks-Aktie:

ZYME



Kurzprofil Zymeworks Inc.:



Zymeworks (ISIN: CA98985W1023, WKN: A2DP0F, Ticker-Symbol: 0OX, NYSE-Symbol: ZYME) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Kanada. Das Unternehmen ist auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von multifunktionalen Biotherapeutika der nächsten Generation spezialisiert, die zunächst auf die Behandlung von Krebs ausgerichtet waren. Das Unternehmen operiert über eine Reihe von Plattformen, darunter die Azymetrische Plattform, die Albucore-Plattform und die ZymeLink-Konjugationsplattform. (20.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zymeworks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Zymeworks Inc. (ISIN: CA98985W1023, WKN: A2DP0F, Ticker-Symbol: 0OX, NYSE-Symbol: ZYME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Der Aktionär" habe im Juli im Rahmen des Aktienreports "Ergreifen Sie Ihre Chance! Neuer Biotech-Hot-Stock auf den Spuren von Evotec und MorphoSys" die Aktie von Zymeworks mit einer Kurschance von 50 Prozent vorgestellt. Investierte Anleger sollten dann Anfang November nach Erreichen des Kursziels die Hälfte der Position glattstellen. Inzwischen sei die Zymeworks-Aktie knapp 100 Prozent im Plus. Und jetzt?Zymeworks habe einen Lauf. Studienupdates zu ZW25 und ZW49 (mit dem Partner BeiGene) auf verschiedenen Konferenzen hätten die Aktie weiter steigen lassen. Inzwischen würden die Papiere über der Marke von 45 Dollar notieren. Doch es sei an der Zeit für eine Verschnaufpause.Die Bäume würden nicht in den Himmel wachsen, auch bei Zymeworks sei eine Korrektur nach dieser Mega-Rally mehr als überfällig.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link