Wien (www.aktiencheck.de) - Hauptaugenmerk liegt heute auf den Zwischenwahlen zum US-Kongress, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Chinas Vizepräsident Wang Qishan habe am Morgen erklärt, sein Land sei zu Gesprächen mit den USA über "eine für beide Seiten akzeptable Lösung im Handel" bereit.Die EU sei angeblich gewillt, der britischen Premierministerin Theresa May in der Frage der inneririschen Grenze entgegenzukommen. Dies solle May Rückendeckung bei der heute geplanten Vorstellung eines Brexit-Kompromisses im Kabinett geben. Dennoch dürfte dieser nicht bei allen Regierungsmitgliedern auf Gegenliebe stoßen. Zahlreiche Brexit-Hardliner würden sich am angeblich geplanten unbefristeten Verbleib des Vereinigten Königreiches in der Zollunion stören. (06.11.2018/ac/a/m)