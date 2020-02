LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

WKN Zurich Insurance Group-Aktie: 579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie: ZFIN

374,20 CHF -4,15% (28.02.2020, 09:54)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (28.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group-Aktie (ZIG) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Wechsel in Wachstumsmodus: die Millennials sollens richten: Zurichs neuer Finanzplan (2020-22) beinhalte auch Wachstumsambitionen. Einer der Eckpunkte der Wachstumsinitiative bilde die direkte Ansprache der Generation der sog. Millennials. In seinem Bericht analysiere Fössmeier diese Gruppe aus einer globalen Warte und beurteile den Effekt, den sie auf Zurichs Geschäfte haben könnten. Millennials würden derzeit rund 25% der Weltbevölkerung bzw. rund 35% aller Arbeitnehmer weltweit ausmachen. Rein quantitativ gesehen, sei der "Millennial-Moment" allerdings eher ein Phänomen in den Schwellenländern, denn neun von zehn Millennials seien dort beheimatet.Akquisitionen/Expansion in neue Länder notwendig: Mit Blick auf diese potenzielle Kundschaft sei Zurich derzeit nur in zwei Ländern mit zahlreichen Millennials vertreten: den USA und Brasilien. Allerdings: allein schon die Zahl der Millennials in Indien und China übersteige die Gesamtzahl der US-Bevölkerung um mehr als das Doppelte. Zurichs Engagement in diesen und weiteren attraktiven Märkten, wie Indonesien, Vietnam, den Philippinen, Pakistan etc., liege derzeit praktisch bei Null. Die Millennials-Initiative mache es daher zwingend, dass sich Zurich ganz gezielt nach M&A-Gelegenheiten in den Schwellenländern umsehe.Infolge der GJ19-Ergebnisse habe Fössmeier seine Schätzungen leicht angepasst. Daher erhöhe der Analyst sein Kursziel von CHF 417 auf CHF 423. Der attraktivste Faktor der Aktie sei nach wie vor die Dividendenrendite (derzeit wieder +5%), aber die Rendite liege einen ganzen Prozentpunkt unter der von Swiss Re und sei niedriger als die der Konkurrenten AXA und Generali. Die Dividende scheine angesichts der Stabilität des Unternehmens sicherer zu sein als anderswo. Aber: Investoren würden für diese "Sicherheit" einen Aufschlag gegenüber den europäischen Konkurrenten von Zurich zahlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: