Xetra-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

273,00 EUR -2,40% (05.12.2018, 11:36)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

308,10 CHF -1,75% (05.12.2018, 12:26)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (05.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group-Aktie (ZIG) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Finanzziele bestätigt: Heute veranstalte ZIG einen Investorentag in London, an dem die strategischen und finanziellen Ziele des Konzerns sowie seine Geschäftstätigkeit in Nordamerika, Irland, Australien und der Schweiz beleuchtet werden sollten. Das Unternehmen bestätige, dass die Umsetzung der für 2017-19 ausgegebenen Ziele - Einsparungen von USD 1,1 Mrd. bis Ende 2018 bzw. USD 1,5 Mrd. bis Ende 2019 - gut vorankomme. Dadurch sollte sich eine Eigenkapitalrendite auf Basis des op. Gewinns (BOPat ROE) von >12% erreichen lassen (VontE: 10,9% im GJ18 bzw. 12,7% im GJ19). Das genaue Tagesprogramm werde um 10:30 bekannt gegeben.Cash-Generierung über Erwarten: Im GJ17/18 dürfte die Cash-Generierung USD 7 Mrd. erreichen. Addiere man die von 2018-21 jährl. durch das Lebensversicherungsgeschäft beigesteuerten USD 1 Mrd., erscheine ZIG gut aufgestellt, um die für 2017-19 anvisierten USD 9,5 Mrd. erreichen - bzw. noch überbieten - zu können. Und in Anbetracht der hohen Z-ECM-Quote von 134% (9M18, Zielspanne: 100 bis 120%) dürfte der Konzern auch seine großzügige Dividendenpolitik problemlos fortführen können. So rechne Schürmann mit einer Dividendenerhöhung von CHF 18,0 (2017) auf CHF 19,0 (2018).ZIG veranstalte heute einen ganztätigen Investorentag in London mit willkommenen Einblicken in die Geschäfte beispielsweise von Nordamerika (Re-Underwriting bei gewerblichen Versicherungen), der Schweiz (neuer CEO) und Australien (Übernahmen von Lebensversicherungen). Der Versicherer scheine in Bezug auf den konzernweiten Transformationsprozess sowie die Ziele für 2017-19 auf Kurs zu sein, aber es dürfte heute kaum Neuigkeiten geben, die sich auf den Aktienkurs auswirken würden. Die Aktie werde mit einem Buchwert von 1,5 und einem EPS von 11,4 für das GJ19E gehandelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: