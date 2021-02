Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie:



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (11.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zurich Insurance Group-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) unter die Lupe.Die Schweizer Versicherung Zurich Insurance Group AG habe heute Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Das Ergebnis bliebe über den Markterwartungen. Der Betriebsgewinn sei im Jahr 2020 um 20% auf USD 4.2 Mrd. gesunken, habe sich aber vom 40%-Rückgang im ersten Halbjahr des Jahres gut erholen können. Letztendlich sei der Betriebsgewinn über den Analystenerwartungen von USD 4.0 Mrd. zu liegen gekommen. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr sei auf COVID-19-bezogene Forderungen von insgesamt USD 852 Mio. und um USD 588 Mio. höhere Katastrophenschäden zurückzuführen. Eine gute Performance im Firmenkundengeschäft, durch höhere Prämiensätze unterstützt, habe diese Effekte etwas kompensieren können. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn sei sogar nur 8% geringer als im Vorjahr gewesen.Die Zurich Versicherung habe eine Dividende von CHF 20 je Aktie angekündigt, diese bleibe zum Vorjahr unverändert, trotz geringeren Nettogewinns. Das Unternehmen habe ebenfalls, trotz Pandemie, die Ziele für 2020-2022 von ROE >14% und Wachstum des Gewinns je Aktie von >5% p.a. bestätigt.Die Solvenzquote, basierend auf den von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zugelassenen Zinskurven sei nahezu unverändert bei 182% geblieben, signifikant über dem Ziel von >160%.Die letzte Empfehlung zu Zurich Insurance lautete auf "Kauf", so Aaron Alber und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 11.02.2021)7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity