ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (16.08.2017/ac/a/a)



Sydney (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andy Hughes von Macquarie Research:Andy Hughes, Aktienanalyst von Macquarie Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN), erhöht jedoch das Kursziel.Die Zurich Insurance Group habe ihre Geschäftszahlen vorgelegt. Der Aktienanalyst sei der Meinung, dass die aggressiven Dividendenpläne der Zurich Insurance Group die erstklassige Kreditbonität aufs Spiel setzen würden. Er gehe davon aus, dass die Zurich Insurance Group vor einer höheren Ausschüttung eine starke Verbesserung der Schaden-Kosten-Quote abwarten dürfte. Die Kursziel-Anhebung resultiere aus den dank Kostensenkungen angehobenen Gewinnprognosen von Hughes.Andy Hughes, Aktienanalyst von Macquarie Research, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Zurich Insurance Group-Aktie von 232 auf 243 CHF an, hält jedoch am "underperform"-Rating fest. (Analyse vom 16.08.2017)Xetra-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:259,35 EUR +0,25% (16.08.2017, 17:35)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:CHF 296,20 +0,37% (16.08.2017, 17:30)