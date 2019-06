Börsenplätze Zur Rose-Gruppe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zur Rose-Gruppe-Aktie:

86,00 EUR -4,23% (05.06.2019, 12:01)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zur Rose-Gruppe-Aktie:

96,40 CHF -3,60% (05.06.2019, 11:53)



ISIN Zur Rose-Gruppe-Aktie:

CH0042615283



WKN Zur Rose-Gruppe-Aktie:

A0Q6J0



Ticker-Symbol Zur Rose-Gruppe-Aktie:

ZRE



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zur Rose-Gruppe-Aktie:

ROSE



Kurzprofil Zur Rose-Gruppe:



Die Schweizer Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Ticker: ROSE) ist Europas größte E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.



Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1.300 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1.207 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com. (05.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zur Rose-Gruppe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät unverändert zum spekulativen Kauf der Aktie der Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Ex: ROSE).Die Zur Rose Group befinde sich laut eigenen Angaben "unterwegs zum Ökosystem der Zukunft". Schließlich möchten die Schweizer Unternehmensgruppe mit innovativen Ideen eine umfassende Gesundheitsplattform aufbauen. Mit dem Ausbau der Kooperation mit Migros, die größte Detailhändlerin der Schweiz, komme die DocMorris-Mutter diesem Ziel ein Stück näher.Die Verstärkung der Zusammenarbeit betreffe laut der Pressemitteilung insbesondere die Bereiche Shop-in-Shop-Apotheken, Webshop und Entwicklung innovativer Modelle im Bereich der integrierten Versorgung.Die Piltophase der Shop-in-Shop-Apotheken habe Zur Rose erfolgreich abgeschlossen, mit Migros solle das Konzept nun weiter ausgerollt werden. Der Chef der Gruppe, Walter Oberhänsli, kommentiere die Vertiefung der Kooperation: "Die Erweiterung der strategischen Zusammenarbeit eröffnet ein großes Potenzial, um die Qualität in der Patientenversorgung zu verbessern und gleichzeitig die Gesundheitskosten zu senken." Details sollten folgen.Die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Migros sei ganz klar positiv zu werten. Trotz politischem Gegenwind - zuletzt sei beispielsweise der erste DocMorris Apotheken-Automat verboten worden - habe sich die Zur-Rose-Aktie zuletzt von den Tiefständen lösen können.Die Zur Rose-Gruppe-Aktie bleibt für mutige Anleger kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 68,00 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 05.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link