US-Präsident Joe Biden habe bereits mit der Erfüllung seines Wahlversprechens begonnen, indem er die von Amtsvorgänger Donald Trump beschädigten natürlichen Allianzen zu reparieren versuche. Statt sein erstes virtuelles internationales Gipfeltreffen mit den wichtigsten Handelspartnern der USA, wie Kanada, Mexiko oder der EU, abzuhalten, habe sich Präsident Biden mit der sogenannten Quad getroffen, einer informellen Gruppe von Ländern, bestehend aus den USA, Japan, Indien und Australien, die gemeinsame Sicherheitsinteressen im indopazifischen Raum verfolgen würden.



Interessanterweise hätten sich US-amerikanische und japanische Unterhändler bereits persönlich getroffen und die Stationierung von US-Truppen in Japan vereinbart. Diese Gespräche seien unter der Trump-Regierung zum Erliegen gekommen, da dieser eine größere Kostenbeteiligung Japans verlangt habe. Das Ziel einer Stärkung der Quad-Gruppe auf militärischer Ebene oder durch Infrastrukturinvestitionen sei klar: Die USA möchten die Hemmschwelle Chinas für die Umsetzung seiner aggressiven Außenpolitik in der Region erhöhen. Selbst die Unterstützung Taiwans, das China als Teil seines Hoheitsgebiets betrachte, werde in Washington erörtert.



Im Gegensatz zu Donald Trump, der auf eine angriffslustige Taktik gesetzt habe, dürfte Joe Biden eher einen Konsens mit seinen Verbündeten anstreben, bevor er sich an den Verhandlungstisch mit China setze. Daher dürfte der Machtkampf zwischen den USA und China künftig mit geringeren Disruptionen für die Weltwirtschaft einhergehen, als dies zum Höhepunkt des Handelskriegs der Fall gewesen sei.



Die Dominanz Chinas in Bereichen wie Gesichts- und Spracherkennung, 5G, digitale Zahlungslösungen, Quantenkommunikation sowie am Markt für gewerbliche Drohnen lasse im US-Kongress die Alarmglocken läuten. Joe Bidens Infrastrukturplan im Umfang von 4 Billionen US-Dollar habe womöglich nicht das Ausmaß des Research Programm von Präsident Eisenhower in den 1950er Jahren, das darauf ausgelegt gewesen sei, die Konkurrenz durch die Sowjetunion abzuwehren. Er verfolge jedoch einen ähnlichen Kurs: Die USA möchten ihre Position im Rivalitätskampf mit China auf der Ebene neuer Technologien stärken und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes verbessern.



In der heutigen globalisierten Welt, die sich auf gemeinsame und eng verzahnte Lieferketten stütze, könnte ein multinationaler Ansatz zur Verstärkung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China erfolgreicher sein als die Konzentration auf die heimische Industrie und Infrastruktur. Jared Cohen und Richard Fontaine, zwei ehemalige Mitarbeiter des US-Außenministeriums, scheinen diese Meinung zu teilen und plädieren für den Zusammenschluss gleichgesinnter, auf die technologische Entwicklung ausgerichteter Demokratien (Techno-Democracies) in einer clubähnlichen Tech-Allianz, um gemeinsame Reaktionen auf die derzeitigen digitalen Herausforderungen zu erarbeiten, so die Experten von Vontobel Asset Management. Ihrer Ansicht nach wären die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan, Australien, Kanada, Finnland, Schweden, Indien und Israel natürliche Kandidaten für einen möglichen T-12-Club. Allerdings müssten diesem Club zahlreiche Länder beitreten, damit ein glaubwürdiges Gegengewicht zu China erreicht werden könne.



Das wichtigste Ziel dieser Allianz wäre die Festlegung von Standards für die Nutzung neuer Technologien sowie ein gemeinsamer Ansatz beim Thema Datenschutz und Datensicherheit. Ein Verständnis der Differenzen untereinander und eine Konsensfindung innerhalb einer solchen T-12-Gruppe würden einen koordinierten Ansatz ermöglichen, unter anderem durch Exportkontrollen für Güter wie Überwachungstechnologie, die zur Unterdrückung regionaler Minderheiten eingesetzt werden könne. Ein weiterer maßgeblicher Faktor wäre das Teilen von Informationen bezüglich der Logistik und Sicherheit von Lieferketten.



Für viele Produkte möge eine Neuorganisation der Lieferketten kontraproduktiv sein, doch in einigen Bereichen, wie beispielsweise bei seltenen Werkstoffen oder Halbleitern, könnte sie sinnvoll sein. So habe die Konsolidierung der Halbleiterfertigung zu einer Konzentration der Produktionsstätten in Asien geführt. Heute seien über 70 Prozent der Produktionsstätten für hochwertige Halbleiter auf dem asiatischen Kontinent angesiedelt. Das weltweit führende Unternehmen in dieser Branche sei TSMC (ISIN US8740391003/ WKN 909800), das seinen Sitz in Taiwan habe. Und schließlich wäre auch die Koordination von Investitionen und Forschungsprojekten in Bereichen mit kritischer Relevanz für die nationale Sicherheit von großem Vorteil. Aufgrund der chinesischen Dominanz im Sektor für Telekommunikationsanlagen sollte ein multinationales Projekt für ein 5G-Netz daher ganz oben auf der Agenda stehen. Unternehmen wie Ericsson (ISIN SE0000108656/ WKN 850001) oder Nokia (ISIN FI0009000681/ WKN 870737) könnten Federführend bei solchen zukünftigen F&E-Projekten sein.



Ein T-12-Club stelle ein völlig neuartiges Konzept dar und scheine derzeit noch in weiter Ferne. Dennoch würde eine solche Vereinigung effizientere Ressourcennutzung ermöglichen und die Chancen der westlichen Länder erhöhen, im technologischen Machtkampf zwischen den USA und China als Gewinner hervorzugehen. Darüber hinaus würde er weitere Impulse für die Produktivität und das Wachstum in den Industrieländern liefern. (12.05.2021/ac/a/m)







